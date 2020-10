Milan, Dalot come Diaz: la formula verrà ridiscussa in futuro

Il Milan ha prelevato il giovane Dalot in prestito secco. Una soluzione - scrive La Gazzetta dello Sport - che ha permesso al club rossonero di accelerare i tempi ma che potrà essere ritoccata in futuro. I dirigenti di via Aldo Rossi, infatti, vorrebbero ottenere qualcosa di più concreto, una condizione che permetta di mantenere il controllo del giocatore anche dalla prossima estate. Se ne riparlerà nei prossimi mesi.