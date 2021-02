Diogo Dalot contro lo Spezia non ha brillato, risultato essere fra i peggiori in campo. Il terzino portoghese, che in altre occasioni si è sempre comportato bene, nel match di sabato era molto in affanno. Nel derby di domenica contro l’Inter rientrerà titolare Davide Calabria, dopo aver saltato il match di sabato scorso per squalifica.