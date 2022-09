Milan, De Ketelaere al centro del progetto rossonero: il piano di Pioli

MilanNews.it

La prestazione di Charles De Ketelaere contro il Salisburgo non è stata di certo eccezionale; il trequartista belga si è visto pochissimo, brillando solo nell'avvio, con una giocata di grande classe, del gol del pareggio rossonero. La sua qualità, però, è chiara, così come la sua centralità all'interno del progetto tecnico-tattico rossonero.



Questione di tempo

È chiaro, ai nuovi serve sempre tempo e, per di più, il Milan è un ingranaggio molto ben collaudato nel quale non è immediato l'adattamento al top. Nelle prime apparizioni, De Ketelaere aveva mostrato lampi di classe di altissimo livello, non riuscendo, comunque, a essere presente con costanza in tutto l'arco del match; da questo punto di vista, il classe 2001 deve ancora crescere e, per farlo, serve tempo: servo modo al giocatore di conoscere i compagni e ai compagni di conoscere il giocatore.



Il piano di Pioli

"Può essere - ha spiegato Stefano Pioli nel post Salisburgo-Milan - che lo abbiamo trovato un pochettino meno, magari era marcato bene dal loro vertice basso. Non è stata una costruzione veloce e immediata per trovarlo un po' più libero. Inevitabile che gli serva del tempo di inserimento". Il tecnico rossonero ha un piano chiaro: De Ketelaere è il titolare del Milan, ma va protetto e aiutato: a Milanello si lavorerà in questa direzioni, in campo sarà gestito con la consueta oculatezza. Poi, il resto lo farà il talento del calciatore.