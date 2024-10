Milan devastante nel primo tempo: le statistiche sorridono ai rossoneri

Dopo la bella ma sofferta vittoria del Milan contro l'Udinese, di seguito tutte le statistiche e curiosità della gara fornite dal sito Opta.

Da un lato, nessuna formazione ha realizzato più reti del Milan nei primi 15’ di gioco in questo campionato (quattro, come l’Inter); dall’altro, solo la Lazio (cinque) ne ha concessi più dell’Udinese nella stessa frazione di gara nella Serie A 2024/25 (tre) e il Milan è la formazione che ha realizzato almeno una rete con più giocatori differenti in questa Serie A: 10, segue il Napoli a nove.