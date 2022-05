Milan, Diaz ha perso il posto: contro Verona e Atalanta non è nemmeno subentrato

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Per la prima volta in stagione – fatto salvo quando ha avuto il Coronavirus – Brahim Diaz non ha giocato nemmeno un minuto per due partite di fila. Lo spagnolo di Malaga contro Verona e Atalanta è rimasto per tutti i 90 minuti in panchina. Diaz paga le prestazioni non buone che sta avendo ormai da ottobre ad oggi. In questo finale di stagione ha perso il posto e nelle gerarchie per il ruolo di trequartista è stato scavalcato da Rade Krunic.