Milan, difesa (quasi) bunker: i rossoneri hanno il coefficiente xG più basso del campionato
Oggi alle 11:40News
di Federico Calabrese

La difesa del Milan è la seconda meno battuta di A ad eccezione della Roma. L'edizione odierna del Corriere dello Sport analizza alcuni dati: "I rossoneri hanno concesso 9.3 tiri totali a partita e sono al terzo posto nella speciale classifica della Serie A: quattro contro la Cremonese, sette al Lecce, cinque al Bologna, dieci all'Udinese, diciannove al Napoli e dodici alla Juventus.

Il quotidiano continua: "Tra questi, però, risalta il numero limitato di tiri verso la porta concessi: tre alla Cremonese, due al Lecce, zero al Bologna, quattro all'Udinese, solo tre (su diciannove) al Napoli e tre alla Juventus. Il totale di xG concessi (gol attesi subiti) registra, di conseguenza, un coefficiente di 6.3 in sei giornate, il più basso dell'intera Serie A". 