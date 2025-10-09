Milan, difesa (quasi) bunker: i rossoneri hanno il coefficiente xG più basso del campionato"
La difesa del Milan è la seconda meno battuta di A ad eccezione della Roma. L'edizione odierna del Corriere dello Sport analizza alcuni dati: "I rossoneri hanno concesso 9.3 tiri totali a partita e sono al terzo posto nella speciale classifica della Serie A: quattro contro la Cremonese, sette al Lecce, cinque al Bologna, dieci all'Udinese, diciannove al Napoli e dodici alla Juventus.
Il quotidiano continua: "Tra questi, però, risalta il numero limitato di tiri verso la porta concessi: tre alla Cremonese, due al Lecce, zero al Bologna, quattro all'Udinese, solo tre (su diciannove) al Napoli e tre alla Juventus. Il totale di xG concessi (gol attesi subiti) registra, di conseguenza, un coefficiente di 6.3 in sei giornate, il più basso dell'intera Serie A".
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan