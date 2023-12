Milan, disponibili sul sito del club i biglietti per la partita contro il Monza

Il Milan si prepara ad affrontare la prossima partita di campionato contro il Frosinone, in programma sabato sera a San Siro. I rossoneri sono reduci da una vittoria sofferta in campionato contro la Fiorentina, ma ciò che sarà fondamentale riguarda l'atteggiamento e la voglia di ritornare a fare bene dopo la brutta sconfitta, sempre a San Siro, in Champions League contro il Borussia Dortmund.

Apparso sui canali social del club rossonero, questo il post che permetterà ai supporters rossoneri di accedere al sito del Milan e poter procedere all'acquisto dei biglietti per la sfida a San Siro contro il Monza, in programma domenica 17 dicembre: questo il post del Milan.