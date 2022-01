Milan, domani alle 14 la conferenza stampa di mister Pioli

Continua la preparazione dei rossoneri in vista della sfida di lunedì contro lo Spezia. Oggi allenamento pomeridiano per i rossoneri, mentre per domani è prevista alle ore 14.00 la conferenza di mister Pioli, che risponderà alle domande dei giornalisti connessi in remoto via Zoom.

I tifosi potranno seguire la conferenza su Milan TV, sui canali Twitche YouTube del Milan e con il consueto live testuale qui su MilanNews.it.