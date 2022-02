Milan, domani allenamento al mattino a Milanello

Come riportato da acmilan.com, domani i rossoneri sosterranno un allenamento al mattino a Milanello in vista della sfida di sabato sera contro la Salernitana.

Nella giornata di oggi, i rossoneri hanno svolto "una prima parte in palestra, dove la squadra ha svolto la consueta attivazione muscolare e una serie esercizi sulla forza eseguiti con l'ausilio degli attrezzi. A seguire, i rossoneri sono scesi in campo per svolgere alcuni esercizi atletici focalizzati sulla rapidità, l’allenamento è proseguito con la squadra divisa in tre gruppi che hanno svolto una serie di esercitazioni tecniche alternandosi in tre diverse postazioni. Lavoro sul possesso e una partitella su campo ridotto per chiudere la sessione odierna".