Milan, domani allenamento al mattino a Milanello

Domani, mercoledì 16 marzo, il Milan sosterrà una sessione di allenamento al mattino in preparazione alla sfida di Cagliari.

Nella giornata di oggi, come riportato da acmilan.com, il Milan ha svolto la seguente sessione di allenamento: "Squadra in campo, dopo l'attivazione muscolare in palestra, per iniziare l'allenamento con alcuni torelli a tema seguiti da una serie di esercitazioni tecniche e sul possesso, eseguite con l'ausilio delle porte piccole. Terminata la prima parte della seduta, la squadra si è divisa in due gruppi: gli undici partenti della partita con l'Empoli si sono spostati sul campo ribassato, dove hanno effettuato lavoro aerobico; il resto della rosa ha disputato una partita di allenamento (due tempi di 15 minuti) a ranghi misti con alcuni ragazzi della formazione Primavera".