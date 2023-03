MilanNews.it

Come riportato da acmilan.com, oggi il Milan sosterrà un'altra sessione di allenamento mattutina a Milanello in vista della sfida di domenica contro il Napoli, valida per la 28esima giornata di Serie A. Ci saranno da valutare le condizioni di Zlatan Ibrahimovic, in forse per il match del "Maradona" a causa di un fastidio accusato con la nazionale svedese.