Milan, domani allenamento di vigilia al mattino. Alle 14 parla Fonseca

Il Milan si appresta a vivere la vigilia del Derby di Milano, una partita che potrebbe dire già tanto sulle sorti e sul futuro della stagione rossonera quest'anno. Come riportato direttamente dal sito del club rossonero, domani la squadra si ritroverà a Milanello per una sessione di allenamento mattutina. Nel primo pomeriggio, alle ore 14, il tecnico portoghese Paulo Fonseca prenderà la parola in conferenza stampa.

REPORT DI OGGI

Subito in campo per l'attivazione muscolare eseguita tramite alcuni esercizi tecnici, a seguire lavoro atletico focalizzato sulla rapidità. La sessione è proseguita con il gruppo impegnato in una serie di esercitazioni tecniche sulle finalizzazioni prima della parte tattica e infine della consueta partitella su campo ridotto.