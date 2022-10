Milan, domani la conferenza stampa di Pioli e Giroud alle 20.20 italiane

MilanNews.it

Come sottolineato dal sito ufficiale del Milan, domani sera appena arrivati a Londra parleranno in conferenza stampa il mister rossonero Stefano Pioli e l'ex giocatore del Chelsea Olivier Giroud, in vista della sfida di mercoledì contro i Blues. L'incontro con i giornalisti si terrà alle ore 20.20 italiane (le 19.20 locali). Come di consueto potrete seguire la live testuale sul sito di MilanNews.it.