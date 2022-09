Milan, domani pomeriggio la nomina dei nuovi membri del Cda

MilanNews.it

Come riporta questa mattina Tuttosport, domani è una giornata importante in casa rossonero perchè ci sarà la nomina dei nuovi membri del Consiglio d'amministrazione dopo il passaggio del Milan nelle mani di RedBird. L'assemblea degli azionisti è in programma alle 15.30 e successivamente ci sarà anche il primo Cda della nuova governance. A presiedere le operazioni ci sarà Paolo Scaroni.