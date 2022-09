MilanNews.it

Dopo la vittoria contro la Sampdoria, il Milan è tornato nella notte a Milano per sostenere questa mattina una seduta di allenamento a Milanello: scarico per chi ha giocato ieri a Marassi, allenamento classico per il resto del gruppo. Si inizierà a preparare la sfida di mercoledì contro la Dinamo Zagabria in Champions League.