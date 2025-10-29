Milan, dopo 9 giornate i punti in classifica sono superiori rispetto alla scorsa stagione: la differenza
Il Milan non è andato oltre l'1-1 a Bergamo contro l'Atalanta. La formazione rossonera frena ancora dopo il pareggio casalingo contro il Pisa e perde terreno nei confronti del Napoli.
Nonostante questo, il lavoro di Massimiliano Allegri - in termini di punti - è superiore a quello che è stato il cammino iniziale del Milan nell'inizio di stagione scorsa. Dopo 9 giornate, nella stagione 2025/2025, il Milan aveva 14 punti in classifica. Quest'anno, in altrettanti turni di campionato, i rossoneri ne hanno 18.
Allegri dopo Atalanta-Milan: "L'importante è crescere con la consapevolezza del percorso che stiamo facendo"
Un punto in attesa dei rientri. A gennaio rompere il porcellino. Perth: la spinta del Milan
Il Milan rallenta ancora. Ma il pari di Bergamo, a differenza di quello col Pisa, non è da buttare
Milan, a gennaio rinforzi sul mercato. Riscossa: settimana cruciale. Quante polemiche
Milan-Como a Perth: siamo al 50 e 50. Gimenez e la sindrome di Crespo. Parliamo del fallo su Gabbia o no?
