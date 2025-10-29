Milan, dopo 9 giornate i punti in classifica sono superiori rispetto alla scorsa stagione: la differenza

di Federico Calabrese

Il Milan non è andato oltre l'1-1 a Bergamo contro l'Atalanta. La formazione rossonera frena ancora dopo il pareggio casalingo contro il Pisa e perde terreno nei confronti del Napoli.

Nonostante questo, il lavoro di Massimiliano Allegri - in termini di punti - è superiore a quello che è stato il cammino iniziale del Milan nell'inizio di stagione scorsa. Dopo 9 giornate, nella stagione 2025/2025, il Milan aveva 14 punti in classifica. Quest'anno, in altrettanti turni di campionato, i rossoneri ne hanno 18. 