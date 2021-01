Milan, Duarte al Basaksehir è la prima operazione ufficiale di questo mercato: il brasiliano saluta dopo nove presenze in rossonero

Pochi minuti fa il Milan ha comunicato ufficialmente la cessione di Leo Duarte in prestito fino al 30 giugno 2022 con diritto di riscatto al Basaksehir. Il centrale, arrivato nell'estate del 2019 dal Flamengo per circa 11 milioni di euro, saluta i rossoneri dopo appena 9 presenze ufficiali. L'esperienza a Milano del brasiliano è stata sfortunata e segnata da diversi infortuni gravi che l'hanno tenuto a lungo lontano dai campi di calcio: per lui appena 520 minuti giocati in un anno e mezzo.