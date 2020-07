Il magic moment del Milan è confermato, non solo dalle grandi prestazioni dei rossoneri ma anche dai dati e delle statistiche che la squadra di Stefano Pioli sta macinando match dopo match. Guardando alla continuità in zona gol, Il Milan ha segnato almeno due gol in tutte le ultime otto gare di Serie A: i rossoneri non fanno meglio da settembre 1999 (nove in quel caso).