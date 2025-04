Milan, duello con il Bologna per Okoli: e può tornare alla carica per Orsolini

Tripla sfida fra Bologna e Milan. In primis la partita fra rossoblù e rossoneri varrà la Coppa Italia nell'ultimo atto della competizione in quel di Roma. Poi varrà per i felsinei la possibilità di approdare in Champions League mentre la squadra di Conceiçao la volontà di rialzare la testa in campionato. E poi c'è il mercato. Che non dorme mai. In via Aldo Rossi infatti si lavora già per il futuro. In attesa di capire chi sarà il direttore sportivo per la prossima stagione, si pensa già quali potrebbero essere i nomi per la nuova squadra che dovrà affrontare il campionato che verrà.

Ritorno di fiamma per Orsolini

Il reparto che andrà modificato sarà quello offensivo. Con ogni probabilità potrebbero arrivare diversi giocatori in una sorta di rivoluzione dopo un'annata storta in campionato ma che potrebbe addirittura concludersi con due trofei in bacheca. Come riporta l'edizione odierna di Tuttosport, il Milan potrebbe tornare alla carica per Riccardo Orsolini.

Duello anche per Okoli

Già lo scorso gennaio, il Milan aveva bussato alla porta del Bologna per Orsolini ricevendo un secco no da Sartori. Il duello fra rossoblù e rossoneri non si limiterebbe solo all'attaccante esterno ma anche sul giocatore del Leicester, retrocesso in Championship con le Foxes, Caleb Okoli.