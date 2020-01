Milan, è il giorno di Ibra: tutti i dettagli sulla giornata dello svedese

Il giorno tanto atteso dai tifosi del Milan è arrivato, in mattinata Zlatan Ibrahimovic sbarcherà a Milano Linate per cominciare la sua seconda avventura in rossonero. C’è grande fermento in città, il campione svedese ha riacceso l’interesse dei tifosi che oggi proveranno a seguire l’attaccante nelle sue tappe organizzate dalla società. Alle 11.00 è previsto l’arrivo in aeroporto, dove sarà accolto da Boban, poi si recherà alla clinica “La Madonnina” per le visite mediche di rito.

Successivamente effettuerà i test d’idoneità per poi passare in sede per la firma sul contratto di sei mesi con opzione per la prossima stagione. Sarà anche il momento per effettuare un giro del museo e conoscere la nuova sede di via Aldo Rossi. Per domani invece è prevista la conferenza stampa alle 10.00 del mattino e il ritorno a Milanello dove incontrerà la squadra e Stefano Pioli.

Un colpo importante sotto l’aspetto tecnico, perché Ibra potrà dare peso all’attacco rossonero, ma anche dal punto di vista mediatico. L’ex giocatore dei Los Angeles Galaxy ha il compito di rialzare il Milan in classifica ma soprattutto accelerare la crescita di alcuni giocatori, in particolare i giovani talenti della rosa milanista. Ibra sarà fondamentale per portare mentalità vincete in un gruppo che da troppi anni ha perso l’abitudine di vincere.