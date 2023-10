Milan e Inter via da Milano? Sala: "Nelle partite di cartello il Comune schiera 120 vigili"

Giuseppe Sala, sindaco di Milano, ieri è tornato a parlare di stadio e si è soffermato anche sull'idea che Milan e Inter hanno manifestato di allontanarsi da Milano a livello di impianto, dal momento che in città non si sblocca la situazione. Questo il parere del primo cittadino riportato da Repubblica, edizione milanese: "La voglia di avere un proprio stadio, per ognuno di loro, credo stia prendendo il sopravvento e non giudico la cosa.

Però, per esempio, quando c'è una partita di cartello a Milano, il Comune schiera 120 vigili, San Donato oggi ha 22 agenti e 3 ufficiali. ATM schiera 100 operatori aggiuntivi e anche Amsa potenzia il suo servizio"