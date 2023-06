Milan, è Olivier Giroud l'MVP rossonero del mese di maggio

Fonte: acmilan.com

© foto di DANIELE MASCOLO

È Olivier Giroud l'ultimo MVP del mese nel 2022/23 rossonero. Grazie ai voti espressi dai tifosi rossoneri su acmilan.com, l'attaccante francese si è aggiudicato il riconoscimento per le partite giocate a maggio. Un apporto, quello di Oli, che ha sigillato la nostra terza qualificazione consecutiva in Champions League.

Quattro gol - tra Sampdoria, con la sua prima tripletta rossonera, e Juventus - che hanno contribuito a portare il suo fatturato stagionale (insieme alla rete segnata il 4 giugno contro l'Hellas Verona) a 18 marcature tra Serie A (13) e Champions League (5). Una stagione eccellente contraddistinta da gol cruciali per indirizzare i destini rossoneri.

Che si sia trattato di serate dalle tante chances offensive, come quella contro i doriani, o di partite con una singola occasione come a Torino è stato lo stesso. Olivier Giroud si è confermato l'uomo dei gol decisivi, aiutandoci nel migliore dei modi a superare l'eliminazione in Champions League. L'ha fatto a modo suo, mettendo la sua firma nelle tre vittorie consecutive che hanno chiuso la nostra stagione.

Tre, come i premi mensili vinti da Giroud nel 2022/23: maggio, infatti, si aggiunge ai riconoscimenti già ottenuti a settembre e a novembre. In questa occasione Olivier ha prevalso su altri tre protagonisti del mese in casa rossonera: Theo Hernández, Malick Thiaw e Sandro Tonali.