Milan, ecco la nuova Sports Pub Experience di Club 1899

Club 1899, la premium experience di AC Milan, apre la stagione 2024/2025 con importanti novità per offrire momenti coinvolgenti ed unici ai nostri ospiti. L'ultima aggiunta al mondo hospitality è la Sports Pub Experience che verrà inaugurata in occasione di Milan-Venezia, pensata per un pubblico leisure.

Gli ospiti avranno l'opportunità di vivere attraverso un'atmosfera vivace e dinamica il prepartita con un'ampia selezione di food&beverage disponibile a pagamento. Al fischio d'inizio invece, si accomoderanno in primo anello arancio per vivere il match da vero protagonista. Al termine della partita, sarà possibile raggiungere nuovamente lo Sports Pub per completare l'esperienza Club 1899.

Questo nuovo spazio all'interno dello stadio ad uso esclusivo dei nostri ospiti è collocato tra il primo anello arancio e il primo anello blu, offrendo un'atmosfera conviviale, perfetta per socializzare con gli altri tifosi e vivere l'emozione delle partite in un contesto unico.

Per procedere all'acquisto, visita il nostro sito e sarai tra i primi a poter vivere la nostra Sports Pub, disponibile per un numero limitato di posti. Se invece hai un'azienda o una partita IVA, scopri gli ultimi abbonamenti disponibili sul sito club1899.acmilan.com e non perdere l'occasione di vivere in modo esclusivo ogni match dell'AC Milan nel suo 125° anniversario.