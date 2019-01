L'avventura di Gonzalo Higuain è arrivata ai titoli di coda: in questi sei mesi in rossonero, come riporta questa mattina il Corriere della Sera, il Pipita è costato 9 milioni per sei mesi di prestito e un ingaggio lordo da 9,5 milioni di euro. L'argentino è ora ad un passo dal Chelsea, con il trasferimento al Chelsea che è solo una questione di ore.