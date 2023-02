Milan, entro domani dovrà essere consegnata la nuova lista UEFA per la Champions League

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ieri sera si è concluso il mercato di gennaio e così entro domani il Milan dovrà consegnare alla UEFA la nuova lista per la Champions League: al massimo potranno essere fatti tre cambi rispetto alla precedente. Ricordiamo che Mike Maignan può essere inserito in ogni momento solo ed esclusivamente al posto di Ciprian Tatarusanu (non verrebbe comunque conteggiato come uno dei tre cambi).