Milan, esattamente un anno fa veniva acquistato Sandro Tonali dal Brescia

Il 9 settembre 2020, ossia esattamente un anno fa, il Milan ufficializzava l’acquisto di Sandro Tonali dal Brescia. Il classe 2000 arrivò in rossonero in prestito oneroso per 10 milioni di euro, con diritto di riscatto fissato a 15 milioni di euro, più 10 milioni di bonus. Cifre poi riviste nell’estate 2021 che hanno portato al definitivo riscatto da parte del club di via Aldo Rossi avvenuto lo scorso 8 luglio 2021. Tonali nella sua prima stagione ha faticato ad imporsi, mentre in questo scorcio di seconda ha iniziato molto bene, trovando anche la sua prima rete con i colori del Diavolo. Per ora il mediamo ha totalizzato 39 presenze con la maglia del Milan.