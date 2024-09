Milan, esordio da incubo in Champions. La prossima a Leverkusen: il calendario dei rossoneri

Esordio nella nuova Champions League da dimenticare per il Milan. Pesante ko per i rossoneri, contestati duramente prima del fischio finale e sommersi dai fischi a gara finita, sconfitti per 1-3 dal Liverpool, dopo l'iniziale vantaggio di Pulisic dopo neanche 3 minuti. Konate e Van Dijk, i due centrali difensivi dei Reds, con due gol identici, hanno poi regalato il sorpasso prima dell'intervallo alla formazione di Slot, che ha poi arrotondato nella ripresa con Szoboszlai.

Pensiero alle prossime gare.

Con il derby contro l'Inter alle porte, in programma domenica alle 20.45, Paulo Fonseca dovrà adesso cercare di far dimenticare il prima possibile questa brutta serata ai suoi, pensando poi alle prossime sette partite in Champions, dove il trend dovrà inevitabilmente cambiare. Il prossimo appuntamento è fissato per martedì 1°, per la prima trasferta della stagione in Europa, e l'avversario sarà tutt'altro che semplice, visto che Leao e compagni dovranno vedersela con il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso, campione di Germania in carica.

Il calendario completo del Milan.

PRIMA GIORNATA

Martedì 17 settembre 2024

Milan-Liverpool 1-3

SECONDA GIORNATA

Martedì 1° ottobre 2024

Bayer Leverkusen-Milan (ore 21.00)

TERZA GIORNATA

Martedì 22 ottobre

Milan-Club Brugge (ore 18.45)

QUARTA GIORNATA

Martedì 5 novembre

Real Madrid-Milan (ore 21.00)

QUINTA GIORNATA

Martedì 26 novembre

Slovan Bratislava-Milan (ore 18.45)

SESTA GIORNATA

Mercoledì 11 dicembre

Milan-Stella Rossa (ore 21.00)

SETTIMA GIORNATA

Mercoledì 22 gennaio

Milan-Girona (ore 21.00)

OTTAVA GIORNATA

Mercoledì 29 gennaio

Dinamo Zagabria-Milan (ore 21.00)