Milan, esordio stagionale per Conti: non giocava dal 9 maggio 2021

Con l’ingresso al minuto 77 al posto di Alessandro Florenzi, nel match contro la Roma, Andrea Conti ha fatto il suo esordio stagionale. Il terzino rossonero non giocava dal 9 maggio 2021, quando era in prestito al Parma e giocò 10 minuti nel match contro l’Atalanta. Con la maglia del Milan invece, Conti non giocava dal 18 gennaio 2021, ossia dalla partita vinta dai rossoneri per 0-2 in quel di Cagliari.