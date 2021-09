Milan Femminile, alle 14.30 la sfida contro il Sassuolo

Alla stessa ora (di Juventus-Empoli, ndr) al Vismara andrà in scena il big match tra il Milan, che ha il miglior attacco della Serie A, e il Sassuolo, capace di tenere la porta inviolata in quattro delle ultime sei trasferte disputate. I principali pericoli per le due retroguardie arriveranno da una parte da Thomas e Giacinti, autrice di due doppiette e 6 reti totali contro le neroverdi, dall’altra da Clelland, Cantore e Ferrato, che ha messo a segno i 4 gol realizzati dalle emiliane contro le rossonere in campionato.