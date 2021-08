Milan Femminile, alle 20 amichevole in casa dell'Atletico Madrid

Questa sera anche il Milan Femminile sarà impegnata contro una squadra di Madrid: mentre la prima squadra maschile affronterà in Austria il Real, alle 20, nel centro sportivo Wanda Alcalà de Henares, la formazione di Maurizio Ganz giocherà in amichevole contro l'Atletico. Per le rossonere si tratta di un test importante in vista del match del 17 agosto con lo Zurigo, valido per il turno di qualificazione alla fase a gironi della Champions League. Lo riferisce La Gazzetta Sportiva in edicola questa mattina.