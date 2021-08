Milan Femminile, buona la prima: è poker contro l’Hellas Verona

Reduci da un ottimo campionato (secondo posto in classifica e 51 punti totalizzati), le rossonere sono pronte per l’esordio della stagione 2021-2022 contro l’Hellas Verona. Di fatto questo match segna un nuovo inizio per la squadra di Ganz.

Dopo l’eliminazione dalla Women’s Champions League contro l’Hoffenheim, il Milan è pronto a voltare pagina e a scrivere un altro capitolo importante della propria carriera. L’atteggiamento visto nella prima frazione di gioco è la dimostrazione più lampante: un segnale, una reazione chiara e decisa. Un Milan intenso che domina per 90’, costruisce tante occasioni, concretizza e porta a casa i primi tre punti della stagione. Tra tutte, è importante sottolineare la prestazione di intensità di Valentina Bergamaschi, che oltre alla rete del 2-0 è bravissima a intercettare palla e a ripartire in corsa in diverse occasioni. Qualità a centrocampo con Jane, che muove perfettamente i fili e si fa sempre trovare al posto giusto .Infine tanta eleganza e tecnica di Vero Boquete - perno fondamentale della squadra di Ganz -, la quale festeggia non solo la vittoria, ma anche la sua prima rete in Serie A Femminile.

Una partita preparata in modo perfetto da mister Ganz, il quale proprio come un condottiero è sempre pronto a dare indicazioni e a incitare la squadra. Insomma, se prima non avevamo dubbi, ora è davvero ufficiale: le guerriere rossonere sono ritornate, ancora più forti di prima.

Il Match

La gara inizia subito con un Milan propositivo, voglioso di reagire e di iniziare al meglio questa stagione. Le occasioni infatti non tardano ad arrivare: le rossonere ci provano al 4’ con un tiro di Fifi, murato dal portiere avversario. Milan molto più propositivo e sempre in avanti, come al 8’: lancio di Greta Adami per capitan Giacinti, che prova la conclusione ma finisce alta sulla traversa. Minuto dopo minuto le rossonere crescono sempre di più. Al 10’ altra ottima occasione per il Milan: Vero Boquete strega tutti e cerca la conclusione, respinta dalla difesa avversaria e ribattuta da Jane con un tiro da fuori area, uscito fuori di poco. Ma il Milan ha grinta da vendere e tanta fame di gol. A provarci in più occasioni è Vero Boquete, calciatrice di qualità e dalla tecnica sopraffina: siamo al 19’ e la nostra numero 87 imposta il gioco e manda Sara Thrige Andersen alla conclusione, finita fuori dalla porta. Il Milan, sempre più in pieno controllo del match, ci riprova al 23’ sempre con Boquete: assist per la nostra numero 9 e conclusione in rete. Capitan Giacinti non sbaglia e regala di fatto la rete del vantaggio alle rossonere. Non è passato nemmeno un minuto che le rossonere trovano un altro motivo per esultare: è il turno di Valentina Bergamaschi, la quale recupera palla, mette il turbo e con un tiro-cross regala il raddoppio al Milan. Continua l’assedio Milan, con l’azione al 28’ di Jane che lancia per Giacinti, passaggio per Vero e palla fuori di un nulla. Siamo ormai agli sgoccioli dalla fine del primo tempo e Vale Giacinti viene messa giù dalle avversarie: è calcio di rigore per le rossonere. Il Milan chiude i primi 45’ con tre reti di vantaggio e con un record personale del capitano: sono infatti 50 le reti segnate da Giacinti con la maglia rossonera. Riprende il secondo tempo e il Milan riparte con il piede sull’acceleratore con la rete di Valentina Bergamaschi, annullata poi per fuorigioco. Nonostante il vantaggio di tre reti, il Milan non demorde: al 53’, infatti, bellissima azione da parte della calciatrice galiziana, la quale elude la difesa avversaria, mette la sesta e conclude in rete con tanta precisione: per Vero Boquete questa è la prima rete in Serie A Femminile. Il Milan continua il controllo del match e all’83’ Miriam Longo va vicinissima alla quinta rete, grazie alla conclusione in porta, respinta dal difensore avversario. La squadra di Ganz chiude la prima di campionato nel migliore dei modi: un poker e una prestazione da incorniciare.