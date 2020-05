In attesa di sapere se riprenderà il campionato femminile, la squadra di Maurizio Ganz tornerà ad allenarsi domani. Le ragazze, infatti, in maniera graduale si ritroveranno al centro Vismara dove saranno separate in due gruppi. Nella prima parte degli allenamenti, in particolare, il lavoro si concentrerà sul lavoro individuale fatta di esercitazioni atletiche, corsa e forza.