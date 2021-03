Milan Femminile, doppietta all'esordio per Hasegawa. Ganz ha un'arma in più per sfidare la Juve

Il Milan ha un’arma in più per contendere alla Juventus il titolo di Campione d’Italia in questi ultimi mesi della stagione. Si tratta di Yui Hagesawa, centrocampista arrivata a gennaio per aumentare il tasso qualitativo e di esperienza, vanta oltre 40 presenze con la Nazionale giapponese con cui ha conquistato la Coppa d’Asia e i Giochi asiatici, in casa rosanero. Che fosse un innesto di spessore lo si era detto subito, ma in pochi forse si aspettavano un impatto così importante per la classe ‘97 alla sua prima esperienza lontano dalla patria. Schierata titolare contro il fanalino di coda Pink Bari invece Hasegawa ha dispensato perle di grande calcio, giocando indifferentemente con entrambi i piedi e sempre a testa alta, togliendosi anche lo sfizio di segnare una doppietta (Punizione a scavalcare la barriera che si infila sul primo palo e tocco sotto su cross basso dalla sinistra) nel 6-1 con cui le rossonere di Ganz espugnano lo stadio pugliese. Ganz se la gode e spera che possa essere decisiva anche nella sfida contro la capolista Juventus per riaprire completamente il campionato e tenerlo vivo fino alla fine.