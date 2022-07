Milan Femminile, ecco tutti gli acquisti e le cessioni fatte fin qui in questo mercato

MilanNews.it

Manca un mese al via del prossimo campionato di Serie A, il primo dall’avvento del professionismo nel calcio femminile, che vedrà al via 10 squadre in un torneo con una formula rivoluzionata vista l’introduzione dei playoff scudetto (per le prime cinque in classifica) e dei playout retrocessione (per le altre cinque) che dovrebbero alzare il livello della competizione e dello spettacolo. I colleghi di TMW hanno fatto il punto sul mercato di tutte le squadre. Ecco quali sono le giocatrici arrivate al Milan e quali sono coloro che hanno lasciato i colori rossoneri.

MILAN

Acquisti: Kosovare Asllani (Real Madrid), Angelica Soffia (Roma), Marta Mascarello (Fiorentina) Kamila Dubcová (Sassuolo), Michaela Dubcová, (Slovácko), Valentina Giacinti (Fiorentina), Silvia Rubio Ávila (Madrid CFF), Valery Vigilucci (Fiorentina), Malgorzata Mesjasz (Turbine Postdam), Noemie Carage (Dijon)

Cessioni: Valentina Giacinti (AC Milan), Laura Agard (Fiorentina), Miriam Longo (Fiorentina), Laia Codina Panedas (Barcellona), Federica Rizza (Pomigliano)