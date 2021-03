Milan Femminile, il club punta a rafforzare la rosa con 3 giocatrici della Juventus

Il Milan ha intenzione di rafforzare la squadra Femminile guardando con interesse in casa Juventus Women. Come scrive Tuttosport, il club bianconero sta studiando il rinnovo di contratto di 3 giocatrici, Laura Giuliani, Barbara Bonansea e Valentina Cernoia. Sembra però che la permanenza delle 3 ragazze in bianconero, non sia così scontata. Ecco che allora, in vista del probabile approdo alla Champions League Femminile, il Milan possa fare un tentativo, soprattutto per quel che riguarda Giuliani e Cernoia.