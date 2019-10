Milan Femminile, il nuovo derby di Ganz

Storico primo Derby milanese di Serie A in avvicinamento. In campo domenica 13 ottobre alle 15.00, allo stadio Breda di Sesto San Giovanni. La squadra nerazzurra e quella rossonera si sono affrontate anche nella scorsa stagione, negli Ottavi di finale di Coppa Italia. Nonostante la differenza di categoria, era stato un Derby combattuto sui campi del centro sportivo giovanile Suning, con le rossonere di Carolina Morace che si erano ritrovate anche in svantaggio prima di vincere 5-3 e di qualificarsi al turno successivo.



Il Derby di domenica è organizzato dall'Inter e il club nerazzurra diffonderà nelle prossime ore info e dettagli sulla distribuzione e sulla vendita dei biglietti. Sarà Derby anche sulle panchine. Maurizio Ganz ha segnato, da giocatore, nei Derby milanesi, sia in maglia Inter che in maglia Milan.

L'esordio nei Derby sul versante rossonero è datato gennaio 1998 per Ganz che andò a segno nella sfida di Coppa Italia vinta 5-0 dal Milan, nell'andata dei Quarti di finale a San Siro. L'ultimo Derby vissuto da Ganz in maglia Milan risale all'autunno del 1999, quando Maurizio era in panchina in occasione del Derby vinto dai rossoneri con i gol di Weah e Shevchenko.



Sulla panchina opposta, "El Segna sempre lu" domenica trova Attilio Sorbi, ottimo tecnico come dimostrato anche dalla sua recente collaborazione con Milena Bertolini alla guida della Nazionale italiana femminile impegnata nei Mondiali di calcio in Francia. Sul fronte campo, da segnalare fra le nerazzurre la presenza di Lisa Alborghetti, centrocampista che ha militato nel Milan nella scorsa stagione sportiva. Appuntamento a Sesto, per un Derby importante e avvincente.