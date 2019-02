Milan Femminile, le immagini della vittoria in Coppa Italia contro il Sassuolo

Il Milan Femminile di Carolina Morace ha vinto oggi il ritorno dei quarti di finale di Coppa Italia contro il Sassuolo, qualificandosi per la semifinale contro la Juventus. Ecco le immagini del match condivise dal Milan sui propri profili social.

A goal in each half and the Rossonere are through to the #CoppaItaliaFemminile semis against Juve

Un gol per tempo e 2-0 finale al Sassuolo al Vismara: le rossonere si qualificano in Semifinale #MilanSassuolo pic.twitter.com/nKBa7V1YWB