Milan Femminile, oggi alle 12.30 la sfida contro l'Hellas Verona

Il Milan Femminile di Carolina Morace tornerà in campo questo pomeriggio alle 12.30, contro l'Hellas Verona, al Centro Sportivo Vismara. Le rossonere riprenderanno il proprio campionato, quindi, dopo la vittoria per 1-3 contro il Tavagnacco dell'ultima giornata. All'andata, il match contro la formazione scaligera, si concluse con una vittoria milanista di misura per 0-1.