Milan Femminile, rossonere in campo domenica contro la Florentia

Domenica 24 gennaio alle ore 14.30, il Milan Femminile, affronterà la Florentia fuori casa in un match tosto che dirà molto sulle ambizioni delle ragazze di Maurizio Ganz. Il Milan in questo momento si trova a 30 punti in classifica, a -3 dalla capolista Juventus e a +5 dal Sassuolo terzo. Quella di domenica contro la Florentia è uno degli ostacoli più difficili per Valentina Giancinti e le sue compagne, dato che, nella passata stagione il Milan ha perso 2-1 su quel campo. L’obiettivo Champions League è alla portata delle rossonere (si qualificano le prime 2 classificate), bisogna continuare a tenere distante il Sassuolo. La partita di domenica è importante in questo senso.