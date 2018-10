Milan Femminile, Tucceri a MTV: "Vogliamo riscattare già da domani i due punti persi contro il Sassuolo"

Linda Tucceri, difensore del Milan Femminile, ha parlato ai microfoni di Milan TV in vista della sfida di domani contro il Tavagnacco: "In campo ci troviamo bene. Sembriamo una squadra ben formata, nonostante siamo una squadra nuova. C'è parecchio da lavorare e dobbiamo trovare sincronia per quanto riguarda la linea difensiva, ma con il lavoro del coach riusciremo a trovarla. La Morace? Ha grande esperienza, è un'allenatrice da cui si può solo imparare. Tavagnacco? E' sempre stata una squadra che fa dei buoni campionati. Non è assolutamente una squadra da sottovalutare, il livello del campionato si è alzato. Cercheremo di riscattarci dopo la sfida contro il Sassuolo in cui abbiamo perso 2 punti. Aspettiamo tutti i tifosi al Vismara domani per sostenerci".