Milan Femminile, Vitale: "Ho fatto i controlli, solo una botta al naso"

Francesca Vitale, difensore del Milan Femminile, ha voluto rassicurare su Twitter tutti i tifosi rossoneri dopo la botta subita al naso nell'amichevole di ieri, vinta dalla squadra di Ganz contro il Cittadella: "Ho fatto tutti i controlli e per fortuna non è niente di grave! Solo una bella botta! Grazie per i vostri messaggi".

Ho fatto tutti i controlli e per fortuna non è niente di grave! 😅 Solo una bella botta 😣 Grazie per i vostri messaggi 🙏#FollowTheRossonere — Francesca Vitale (@FraaVitale) August 25, 2019