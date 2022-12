Milan, finora il trequartista più impiegato da Pioli è stato Brahim Diaz

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

In estate, il Milan ha fatto un grande investimento per prendere Charles De Ketelaere, che è stato preso per fare il trequartista titolare. Purtroppo però il belga non ha finora reso come tutti si aspettavano, tanto che nella prima parte di questa stagione non è stato il trequartista della rosa rossonera più impiegato: al primo posto di questa speciale classifica c'è infatti Brahim Diaz con 814', seguito dall'ex Bruges con 797', Krunic 756' e Adli 114'.