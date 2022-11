MilanNews.it

Sono 73.007 gli spettatori presenti a San Siro per Milan-Fiorentina per un totale di 2.252.608 euro di incasso. Anche nell'ultimo match casalingo del 2022 c'è stata tantissima affluenza allo stadio. Anno da incorniciare per quanto riguarda la presenza dei tifosi a San Siro per le partite casalinghe.