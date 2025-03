Milan, Fiorentina e Napoli su Casadei, ma il Torino non vuole venderlo

Tuttosport di oggi dedica ampio spazio al futuro di Cesare Casadei, già messosi in grande evidenza dopo poco più di un mese dalla fine del mercato invernale, che lo ha riportato in Italia. Ha certamente aiutato che ad allenarlo ora sia Paolo Vanoli, il quale lo conosce dai tempi dell’Inter, intenzionato a farlo agire adesso da protagonista in un ambiente che gli ha dato fiducia, mettendolo al centro del progetto.

Milan, Fiorentina e Napoli lo hanno chiesto: niente da fare, per il Toro è incedibile

Il Toro lo ha acquistato a gennaio per 13 milioni più 2 di bonus, oltre al 20% di una sua eventuale rivendita, ma già ora il valore di Casadei è aumentato in maniera importante. Milan, Fiorentina e Napoli hanno voluto capire se a fine stagione il ragazzo sarà messo in vendita. A tutti è arrivata la la risposta negativa del Torino di Cairo.

A giugno scontata la partenza di Ricci: si parte da una valutazioni di 40 milioni

L’ex Chelsea, infatti, è stato preso per dare qualità e spessore alla squadra: un investimento per il futuro. Attorno a lui Paolo Vanoli è intenzionato a costruire il centrocampo del domani visto che, quasi sicuramente, Ricci sarà ceduto per una cifra notevole (si parla di almeno 40 milioni: questa la valutazione data da Cairo).