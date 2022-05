Milan-Fiorentina prima partita nel Metaverso. Stylsvig: "Traguardo in linea con lo spirito innovativo del Milan"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Domenica 1° maggio, in occasione del match tra Milan e Fiorentina disputatosi a San Siro, è stato possibile assistere alla gara all’interno della stanza di Lega Serie A presente nel metaverso di The Nemesis. Il progetto, ideato dalla Lega Serie A, rappresenta la prima partita di un Campionato ad essere trasmessa nel metaverso, ed è stato realizzato grazie alla collaborazione con The Nemesis.

Su questa iniziativa della Lega Serie A si è espresso Casper Stylsvig, AC Milan Chief Revenue Officer: “Siamo orgogliosi di essere stati protagonisti della prima partita di campionato ufficiale trasmessa nel metaverso, grazie all’iniziativa pionieristica della Lega Serie A e partner coinvolti. È un traguardo di cui come club andremo orgogliosi in quanto perfettamente in linea con lo spirito innovativo del Milan, impegnato in un processo di modernizzazione e digitalizzazione importante che ha visto il club raggiungere risultati importanti, e da sempre attento a sfruttare i trend del mondo digitale per ingaggiare gli oltre 500 milioni di tifosi del Milan nel mondo.”

A conferma di quanto espresso da Casper Stylsvig e della natura innovativa del club, di seguito potete trovare una serie di dati sugli obiettivi raggiunti dal Club:

Club italiano con la migliore reputazione in Italia, Cina e USA secondo l’analisi del Football Index pubblicata ad aprile 2022 da YouGov, una delle più auterovili delle società di ricerche di mercato globale

Ingaggiare i tifosi del futuro, attraverso esperienze nuove ed innovative, è una delle priorità del Club che si inserisce all’interno del processo di modernizzazione del Club avviato con l’arrivo di Elliott nel 2018

Negli ultimi due anni, il Milan ha dato il benvenuto a 28 nuovi partner, compresi un numero di prime volte nella storia del Club, come: BitMEX come Sleeve Sponsor, wefox come Back-of-Jersey Sponsor e KONAMI come Training Official Training Wear Partner

Fashion, eSports, musica, i canali social più di tendenza: il brand AC Milan è in grado di essere credibile al di fuori dal mondo del calcio ed è in grado di settare nuove tendenze:

- The Studios – lancio nel febbraio 2021

- Partnership con Google, Apple Music, Amazon Alexa, Roc Nation di Jay Z

- Capsule collection annunciata con il fashion brand francese KOCHÉ, che è stata ufficialmente svelata durante la settimana della moda di Parigi. Di recente è stata anche lanciata la collezione vintage/retro “AC Milan 1996” e un Quarto Kit esclusivo in collaborazione con il fashion brand italiano NemeN, il primo nella storia del Milan con un marchio di moda

- Il Milan ha recentemente raggiunto 1 milione di subscribers sul proprio canale YouTube, grazie ad una crescita esponenziale dall’inizio della corrente stagione sportiva, registrando un +31% di iscritti, in termini assoluti la crescita più alta tra tutte le squadre della Serie A con un totale di 167mila nuovi subscribers, e un +36% di visualizzazioni grazie alla quale il Club ha raggiunto un numero quattro volte superiore rispetto a quello rilevato nel 2018

- TikTok ha raggiunto 4.4M followers ed è il secondo club italiano in termini di likes (65.5M)

- Su Twitch, AC Milan ha raggiunto 82.7K followers, confermandosi tra i club di calcio più seguiti a livello europeo