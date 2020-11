Milan-Fiorentina sa di storia: fu la prima partita ufficiale dei Viola in Serie A

La Fiorentina ha giocato la sua prima partita di Serie A a Milano contro il Milan. Era il 20 settembre 1931 e San Siro, dove si giocò, veniva ancora chiamato “Campo”. La squadra viola era stata ben attrezzata da Ridolfi per competere nel massimo campionato e lo dimostrò fin dall’esordio, pareggiando (1-1) contro il Milan (per i rossoneri segnò il mito del calcio livornese “motorino” Magnozzi; per i viola Gastone Prendato, un forte attaccante acquistato dal Padova, che rimase in viola quattro anni con un grosso rendimento). Alla fine della stagione le due squadre si piazzarono al quarto posto (all’epoca era in voga il “pari merito”).