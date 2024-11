Milan, Fonseca pensa a irrobustire la mediana contro la Juventus: 4-3-3 con Loftus-Cheek

vedi letture

La sfida contro la Juventus si avvicina. Da oggi scatta la settimana di preparazione del Milan al match di sabato prossimo, calcio d'inizio alle ore 18, a San Siro fra i rossoneri di Paulo Fonseca e i bianconeri di Thiago Motta. Una partita importante che servirà molto a Morata e compagni per cercare di riscattare un avvio di stagione in chiaro-scuro ma soprattutto per provare a rosicchiare punti alla Vecchia Signora e provare a riaffacciarsi nei quarti alti della classifica. Prima della sosta è arrivato il pari amaro per 3-3 sul campo del Cagliari e adesso, davanti al pubblico, amico cercherà il riscatto.

Ipotesi Loftus-Cheek

Per farlo il tecnico portoghese potrebbe optare per una novità in mezzo al campo. Sono tanti i gol subiti in questo avvio di campionato e per ovviare a ciò, si legge sull’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, l’ex Roma starebbe pensando ad irrobustire la linea di mediana affiancando a Fofana e Reijnders, coppia inamovibile a centrocampo, Ruben Loftus-Cheek. Un passaggio quindi al 4-3-3 in un match delicatissimo come quello contro la Juventus.

Gli altri interpreti

Per il resto non dovrebbero esserci novità. Anche se è presto per poter ipotizzare uno schieramento, il quotidiano inserisce Morata al centro dell’attacco supportato ai lati da Pulisic e Leao rispettivamente a destra e a sinistra. In difesa davanti a Maignan, Gabbia e Tomori dovrebbero essere i centrali con Emerson Royal e Theo Hernandez sulle corsie.