Milan fuori dalla Champions per un soffio: stagione da salvare o da buttare?

Il Milan non ha raggiunto la Champions League per un soffio e per questo stamattina l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport se la stagione dei rossoneri è da salvare o da buttare. Nonostante una rosa inferiore ad altre squadre, la squadra di Gattuso è arrivata davanti a Roma e Lazio, ma ha perso troppi punti per strada sia nel girone di andata che dopo la sconfitta nel derby di ritorno.