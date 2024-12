Milan, Furlani e Ibrahimovic a New York da Gerry Cardinale?

Tuttosport rivela nella sua edizione odierna che in questi giorni non si trovano a Milano né l’ad del Milan Furlani né Ibrahimovic. Entrambi si trovano all’estero e molti indizi fanno pensare che si trovino a New York da Gerry Cardinale. Il motivo? Probabilmente fare un punto della situazione sul prossimo mercato di gennaio o sul futuro a lungo raggio del club.

Va ricordato che a fine agosto prossimo il numero uno di RedBird dovrà infatti restituire 700 milioni circa a Elliott, ovvero i soldi del vendor loan (prestito del venditore, ndr) che il fondo della famiglia Singer gli aveva concesso per l’acquisto del Milan nell’estate del 2022.

Il calendario dei rossoneri:

06/12/2024 ore 20:45 - Serie A, Atalanta - Milan

11/12/2024 ore 21:00 - Champions League, Milan - Stella Rossa

15/12/2024 ore 20:45 - Serie A, Milan - Genoa

20/12/2024 ore 20:45 - Serie A, Verona - Milan

29/12/2024 ore 20:45 - Serie A, Milan - Roma

05/01/2025 ore 18:00 - Serie A, Como - Milan

12/01/2025 ore 18:00 - Serie A, Milan - Cagliari

19/01/2025 ore 18:00 - Serie A, Juventus - Milan

22/01/2025 ore 21:00 - Champions League, Milan - Girona

26/01/2025 ore 18:00 - Serie A, Milan - Parma

29/01/2025 ore 21:00 - Champions League, Dinamo Zagabria - Milan