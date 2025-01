Milan Futuro, Gala torna dopo l'infortunio: "Ora sono pronto a dare tutto"

vedi letture

Nella dimenticabile sconfitta di ieri contro la Torres una nota positiva c’è, ovvero il ritorno in campo col Mila Futuro di Antonio Gala, di rientro dopo due operazioni al ginocchio e tanti mesi d’assenza. Il centrocampista ha condiviso la sua gioia con i tifosi: “Felice di essere tornato in campo dopo tanti mesi e dopo due operazioni, è stato per me un periodo buio ma ora sono pronto a dare tutto per arrivare dove voglio. Mi dispiace tanto per il risultato ma credo fortemente in ognuno dei miei compagni di squadra e so che riusciremo a centrare l’obiettivo prefissato”.